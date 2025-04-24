Рютте в США закликатиме команду Трампа не нав'язувати Україні мир на умовах Кремля, - FT

Генсек НАТО Марк Рютте під час своєї поїздки до Америки закликатиме команду президента США Дональда Трампа не змушувати Україну до мирної угоди проти її волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними джерел FT, Рютте планує на зустрічах з помічниками Трампа пояснити, що несправедливий мир у війні Росії проти України лише посилить загрозу з боку Москви для Європи/

Зазначається, що візит Рютте відбудеться на тлі прагнення Трампа швидко укласти мирну угоду, що загрожує вбити клин між США та європейськими союзниками Києва.

Джерела FT додали, що Рютте використає зустрічі з міністром оборони Пітом Гегсетом, держсекретарем Марко Рубіо і радником з національної безпеки Майком Волцом для того, щоб підкреслити, що європейська безпека також буде під загрозою, якщо Україні нав’яжуть пропутінське врегулювання війни.

"Ключовий меседж полягає в тому, щоб дати американцям зрозуміти, що поставлено на карту", - заявив один з дипломатів НАТО.

Раніше повідомлялось, що візит Рютте до Вашингтона має відбутись 24 та 25 квітня.