Рютте в США закликатиме команду Трампа не нав'язувати Україні мир на умовах Кремля, - FT
Генсек НАТО Марк Рютте під час своєї поїздки до Америки закликатиме команду президента США Дональда Трампа не змушувати Україну до мирної угоди проти її волі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За даними джерел FT, Рютте планує на зустрічах з помічниками Трампа пояснити, що несправедливий мир у війні Росії проти України лише посилить загрозу з боку Москви для Європи/
Зазначається, що візит Рютте відбудеться на тлі прагнення Трампа швидко укласти мирну угоду, що загрожує вбити клин між США та європейськими союзниками Києва.
Джерела FT додали, що Рютте використає зустрічі з міністром оборони Пітом Гегсетом, держсекретарем Марко Рубіо і радником з національної безпеки Майком Волцом для того, щоб підкреслити, що європейська безпека також буде під загрозою, якщо Україні нав’яжуть пропутінське врегулювання війни.
"Ключовий меседж полягає в тому, щоб дати американцям зрозуміти, що поставлено на карту", - заявив один з дипломатів НАТО.
Раніше повідомлялось, що візит Рютте до Вашингтона має відбутись 24 та 25 квітня.
План США щодо мирної угоди між Україною та РФ
Нещодавно The Washington Post повідомила, що Сполучені Штати планують представити свої пропозиції щодо мирної угоди між Україною та Росією під час переговорів у Лондоні з представниками України, Великої Британії та Франції.
За даними видання, йдеться про можливість визнання Криму російським, а також про скасування частини антиросійських санкцій. Натомість Росія мала б припинити бойові дії, що фактично призвело б до заморожування конфлікту.
У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив, що всі розмови про Крим, Запорізьку АЕС і НАТО є не більше ніж спекуляціями. За його словами, першою і ключовою умовою для початку будь-яких змістовних перемовин є безумовне припинення вогню.
Трамп же заявив, що публічна відмова Зеленського визнавати Крим російським нібито шкодить мирним переговорам.
За його словами, ситуація для України важка, і якщо не буде миру, то через три роки "можна втратити всю країну".
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