Рютте в США будет призывать команду Трампа не навязывать Украине мир на условиях Кремля, - FT
Генсек НАТО Марк Рютте во время своей поездки в Америку будет призывать команду президента США Дональда Трампа не принуждать Украину к мирному соглашению против ее воли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным источников FT, Рютте планирует на встречах с помощниками Трампа объяснить, что несправедливый мир в войне России против Украины лишь усилит угрозу со стороны Москвы для Европы/
Отмечается, что визит Рютте состоится на фоне стремления Трампа быстро заключить мирное соглашение, что грозит вбить клин между США и европейскими союзниками Киева.
Источники FT добавили, что Рютте использует встречи с министром обороны Питом Гегсетом, госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майком Уолцом для того, чтобы подчеркнуть, что европейская безопасность также будет под угрозой, если Украине навяжут пропутинское урегулирование войны.
"Ключевой месседж заключается в том, чтобы дать американцам понять, что поставлено на карту", - заявил один из дипломатов НАТО.
Ранее сообщалось, что визит Рютте в Вашингтон должен состояться 24 и 25 апреля.
План США по мирному соглашению между Украиной и РФ
Недавно The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты планируют представить свои предложения по мирному соглашению между Украиной и Россией во время переговоров в Лондоне с представителями Украины, Великобритании и Франции.
По данным издания, речь идет о возможности признания Крыма российским, а также об отмене части антироссийских санкций. Взамен Россия должна была бы прекратить боевые действия, что фактически привело бы к замораживанию конфликта.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все разговоры о Крыме, Запорожской АЭС и НАТО являются не более чем спекуляциями. По его словам, первым и ключевым условием для начала любых содержательных переговоров является безусловное прекращение огня.
Трамп же заявил, что публичный отказ Зеленского признавать Крым российским якобы вредит мирным переговорам.
По его словам, ситуация для Украины тяжелая, и если не будет мира, то через три года "можно потерять всю страну".
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