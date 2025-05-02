Рютте спробує задовольнити вимогу Трампа про оборонні витрати в НАТО, - Reuters

Як пише видання, така пропозиція може дозволити президенту США Дональду Трампу "оголосити про перемогу" на саміті НАТО в Гаазі в червні, навіть не зобов'язуючи європейські країни і Канаду виконувати зобов'язання щодо витрат на оборону в розмірі 5% від ВВП.

Станом на зараз країни НАТО повинні витрачати на оборону 2% від ВВП. І 22 країни Альянсу з 32 досягають такої позначки.

Жодна країна НАТО не виконує мету Трампа у 5%. США витрачають близько 3,2% ВВП на оборону. Польща витрачає найбільшу частку свого ВВП - понад 4%.

Зі свого боку прессекретарка НАТО Еллісон Гарт розповіла, що Рютте "неодноразово говорив про необхідність збільшення витрат на оборону, щоб досягти цілей за можливостями, які союзники скоро узгодять, і щоб забезпечити більш справедливий розподіл тягаря серед союзників".