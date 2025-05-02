Рютте попробует удовлетворить требование Трампа об оборонных расходах в НАТО, - Reuters

Как пишет издание, такое предложение может позволить президенту США Дональду Трампа "объявить о победе" на саммите НАТО в Гааге в июне, даже не обязывая европейские страны и Канаду выполнять обязательства по расходам на оборону в размере 5% от ВВП.

По состоянию на сейчас страны НАТО должны тратить на оборону 2% от ВВП. И 22 страны Альянса из 32 достигают такой отметки.

Ни одна страна НАТО не выполняет цель Трампа в 5%. США тратят около 3,2% ВВП на оборону. Польша тратит наибольшую долю своего ВВП - более 4%.

В свою очередь пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт рассказала, что Рютте "неоднократно говорил о необходимости увеличения расходов на оборону, чтобы достичь целей по возможностям, которые союзники скоро согласуют, и чтобы обеспечить более справедливое распределение бремени среди союзников".