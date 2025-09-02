Рютте - союзникам НАТО: ракеті РФ для підльоту до Гааги треба 5-10 хвилин, загроза зростає

Як наголосив генсек НАТО, загроза з боку росіян зростає з кожним днем.

"Не будьмо наївними щодо цього. Це може колись стосуватися також Люксембургу та моєї країни, Нідерландів. Зараз ми всі в безпеці, ми думаємо, що ми далеко від Росії, але ми дуже близько, зокрема у контексті новітніх російських ракетних технологій. Різниця зараз між Литвою та Люксембургом, Гагою чи Мадридом становить від п'яти до десяти хвилин - саме стільки часу потрібно ракеті, щоб досягти цих частин Європи", - зазначив Рютте.

Він підкреслив, що загроза стосується всіх членів Альянсу, незалежно від їхнього розташування.

"Ми всі перебуваємо під прямою загрозою з боку росіян, ми всі зараз на східному фланзі, незалежно від того, живете ви в Лондоні чи в Таллінні… більше немає різниці", - сказав генеральний секретар НАТО.