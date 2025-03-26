Рютте пригрозив Путіну нищівною відповіддю у разі нападу на НАТО

Під час виступу у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Рютте привітав країну з тим, що вона витрачає 4,7% ВВП на оборону. Відповідний показник є найвищим серед країн-членів НАТО.

Рютте додав, що РФ була й залишається найбільшою загрозою для Альянсу й саме вона переходить на економіку воєнного часу, що матиме великий вплив на її потенціал та здатність розбудувати свої збройні сили.

Зокрема генеральний секретар Альянсу повторив обіцянку захищати Польщу й будь-якого іншого члена НАТО у разі вторгнення.

"Коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону території НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або будь-якого іншого союзника, він зустрінеться з усією силою цього грізного альянсу. Наша реакція буде нищівною. Це має бути дуже зрозуміло Путіну (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) і будь-кому іншому, хто... захоче напасти на нас", - додав Рютте.