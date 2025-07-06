Рютте пояснив, чи буде призов до армії по всій Європі

Під час бесіди Рютте запитали, чи вважає він, що Європі доведеться ввести призов до армії, на що генсек відповів негативно.

"Ні, ні, це вирішуватимуть окремі країни. Деякі країни це зроблять. У Фінляндії вже є призов. Інші цього не робитимуть, але загалом це означатиме виплату хороших зарплат нашим чоловікам і жінкам в уніформі", - сказав генсек НАТО.

Він також підкреслив, що найбільше його турбує оборонна промисловість, оскільки у всього Альянсу є з цим проблеми. Виходячи з його слів, цей фактор впливає на здатність НАТО стримувати Росію та інші загрози.

"Тому що нам просто не вистачає оборонної промислової бази для виробництва зброї, необхідної для того, щоб ми могли стримувати росіян або північних корейців, або будь-кого іншого, хто може напасти на нас. І над цим ми зараз працюємо дуже швидко", - наголосив Рютте.