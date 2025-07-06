Рютте объяснил, будет ли призыв в армию по всей Европе

В ходе беседы Рютте спросили, считает ли он, что Европе придется ввести призыв в армию, на что генсек ответил отрицательно.

"Нет, нет, это будут решать отдельные страны. Некоторые страны это сделают. В Финляндии уже есть призыв. Другие этого не будут делать, но в целом это будет означать выплату хороших зарплат нашим мужчинам и женщинам в униформе", - сказал генсек НАТО.

Он также подчеркнул, что больше всего его беспокоит оборонная промышленность, поскольку у всего Альянса есть с этим проблемы. Исходя из его слов, этот фактор влияет на способность НАТО сдерживать Россию и другие угрозы.

"Потому что нам просто не хватает оборонной промышленной базы для производства оружия, необходимого для того, чтобы мы могли сдерживать россиян или северных корейцев, или любого другого, кто может напасть на нас. И над этим мы сейчас работаем очень быстро", - подчеркнул Рютте.