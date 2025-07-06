Рютте пояснив, чи буде призов до армії по всій Європі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що рішення про призов до армії в Європі ухвалюватимуть окремі країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для The New York Times.
Під час бесіди Рютте запитали, чи вважає він, що Європі доведеться ввести призов до армії, на що генсек відповів негативно.
"Ні, ні, це вирішуватимуть окремі країни. Деякі країни це зроблять. У Фінляндії вже є призов. Інші цього не робитимуть, але загалом це означатиме виплату хороших зарплат нашим чоловікам і жінкам в уніформі", - сказав генсек НАТО.
Він також підкреслив, що найбільше його турбує оборонна промисловість, оскільки у всього Альянсу є з цим проблеми. Виходячи з його слів, цей фактор впливає на здатність НАТО стримувати Росію та інші загрози.
"Тому що нам просто не вистачає оборонної промислової бази для виробництва зброї, необхідної для того, щоб ми могли стримувати росіян або північних корейців, або будь-кого іншого, хто може напасти на нас. І над цим ми зараз працюємо дуже швидко", - наголосив Рютте.
Війна Росії проти НАТО
Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Марк Рютте заявив, що російський диктатор Володимир Путін не піде зараз війною на Естонію. Причина в тому, що НАТО і США захищатимуть країну військового блоку, і глава Кремля це знає.
Однак він не виключив, що в майбутньому, через 5-7 років, Путін може спробувати здійснити напад.
Також Рютте висловив думку, що Китай може змусити Росію піти війною на країни НАТО. Зокрема, для того, щоб відвернути увагу від Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Генсек вважає, що якщо Китай ухвалить таке рішення, то в такому разі Пекін з великою ймовірністю використає Москву для нападу на Європу.
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