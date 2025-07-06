Рютте объяснил, будет ли призыв в армию по всей Европе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что решение о призыве в армию в Европе будут принимать отдельные страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The New York Times.
В ходе беседы Рютте спросили, считает ли он, что Европе придется ввести призыв в армию, на что генсек ответил отрицательно.
"Нет, нет, это будут решать отдельные страны. Некоторые страны это сделают. В Финляндии уже есть призыв. Другие этого не будут делать, но в целом это будет означать выплату хороших зарплат нашим мужчинам и женщинам в униформе", - сказал генсек НАТО.
Он также подчеркнул, что больше всего его беспокоит оборонная промышленность, поскольку у всего Альянса есть с этим проблемы. Исходя из его слов, этот фактор влияет на способность НАТО сдерживать Россию и другие угрозы.
"Потому что нам просто не хватает оборонной промышленной базы для производства оружия, необходимого для того, чтобы мы могли сдерживать россиян или северных корейцев, или любого другого, кто может напасть на нас. И над этим мы сейчас работаем очень быстро", - подчеркнул Рютте.
Война России против НАТО
Напомним, в этом же интервью Марк Рютте заявил, что российский диктатор Владимир Путин не пойдет сейчас войной на Эстонию. Причина в том, что НАТО и США будут защищать страну военного блока, и глава Кремля это знает.
Однако он не исключил, что в будущем, через 5-7 лет, Путин может попробовать совершить нападение.
Также Рютте выразил мнение, что Китай может заставить Россию пойти войной на страны НАТО. В частности, для того, чтобы отвлечь внимание от Азиатско-Тихоокеанского региона.
Генсек считает, что если Китай примет такое решение, то в таком случае Пекин с большой вероятностью использует Москву для нападения на Европу.
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