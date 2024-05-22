В США вважають, що "контркосмічна зброя" РФ може атакувати інші супутники
Космічне командування США (USSPACECOM) допускає, що запущений Росією минулого тижня супутник є зброєю, здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами представника USSPACECOM у розмові з журналістами, РФ "розгорнула цю нову протикосмічну зброю на тій же орбіті, що й урядовий супутник США".
"Ми спостерігали номінальну активність і оцінюємо, що це, ймовірно, контркосмічна зброя, імовірно здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - сказав він.
Йдеться про розгорнення на низькій навколоземній орбіті щонайменше 9 супутників, у тому числі COSMOS 2576, що називають типом російського військового "інспекторського" космічного корабля. Ці супутники були виведені в космос російською ракетою-носієм "Союз", що стартувала з космодрому Плесецьк 16 травня.
"Таке поєднання військових і цивільних корисних навантажень було абсолютно несподіваним", - сказав представникам ЗМІ аналітик Барт Хендрікс.
Як розповів американський чиновник, знайомий з даними розвідки, служби США очікували запуску COSMOS 2576 і повідомили союзників про свою оцінку супутника перед його розгортанням у космосі.
У звіті розвідслужб Штатів зазначається, що COSMOS 2576 нагадував раніше розгорнуті Росією протикосмічні корисні навантаження з 2019 і 2022 років.
Станом на вівторок COSMOS 2576 не наближався до супутника США, але космічні аналітики помітили, що він перебуває в тому ж орбітальному кільці, що й супутник Національного розвідувального управління США NRO USA 314, запущений у квітні 2021 року.
Нагадаємо, раніше в Пентагоні висловлювали занепокоєння через вето Москви на резолюцію ООН проти виведення ядерної зброї в космос.
Так, в Міноборони США допускають, що РФ може зробити низьку навколоземну орбіту непридатною для використання.
Додамо, раніше повідомлялося, що американське видання CNN дізналось деталі розробки Росією ядерної космічної зброї, та чим це може загрожувати.
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