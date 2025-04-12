ua en ru
Сб, 12 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Рютте предупредил, что РФ может разместить ядерное оружие в космосе

Суббота 12 апреля 2025 12:59
UA EN RU
Рютте предупредил, что РФ может разместить ядерное оружие в космосе Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе. По его словам это нарушит международные соглашения и может иметь фатальные последствия для безопасности на Земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.

Марк Рютте выразил серьезное беспокойство по поводу растущих угроз в космосе, предупредив, что Россия может рассматривать возможность размещения ядерного оружия в космосе, что позволило бы уничтожить сотни спутников одним ударом.

Он отметил, что это могло бы иметь катастрофические последствия для Земли, поскольку повреждение спутников в космосе повлияет на глобальную коммуникацию и мониторинг.

Рютте подчеркнул, что такое размещение ядерного оружия в космосе было бы серьезным нарушением международного Договора о космосе 1967 года, который запрещает использование космоса для размещения оружия массового уничтожения.

Этот договор, инициированный США и Советским Союзом, призван обеспечить мирное использование космического пространства и сдерживать гонку вооружений между сверхдержавами.

Генсек НАТО также отметил, что альянс активно реагирует на новые вызовы в космосе. Союзники по НАТО обмениваются разведданными, создают новые национальные космические командования и работают над развитием меньших, более маневренных и лучше защищенных спутников для обеспечения безопасности альянса в космическом пространстве.

Рютте подчеркнул, что с каждым годом космос становится все более переполненным и опасным, а конкуренция в космосе, как в коммерческом, так и в военном плане, становится жестче.

Отдельно он обратил внимание на усиление спутникового наблюдения за Арктикой, где Россия и Китай активно используют новые морские пути и милитаризируют части региона.

Это создает новые вызовы для безопасности, поэтому НАТО планирует увеличить использование спутников для мониторинга ситуации, что позволит военным сохранить надежную связь и контролировать передвижения на суше и море.

Напомним, что российские СМИ сообщали, что Иран в 2024 году отправил два спутника своего производства в Россию для вывода их на орбиту российским космическим аппаратом.

Речь идет о спутнике Kowsar для получения изображений высокого разрешения и малого спутника Hodhod.

Кроме того, Космическое командование США (USSPACECOM) допускали, что запущенный Россией спутник является оружием, способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Китай Космическая разведка
NEWS
Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и много техники: данные Генштаба
Россияне потеряли за сутки 1240 солдат и много техники: данные Генштаба
DAILY
Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Трамп ждет, война идет. Что мешает мирным переговорам между Украиной, США и РФ