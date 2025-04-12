Рютте предупредил, что РФ может разместить ядерное оружие в космосе

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия может разместить ядерное оружие в космосе. По его словам это нарушит международные соглашения и может иметь фатальные последствия для безопасности на Земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag .

Марк Рютте выразил серьезное беспокойство по поводу растущих угроз в космосе, предупредив, что Россия может рассматривать возможность размещения ядерного оружия в космосе, что позволило бы уничтожить сотни спутников одним ударом.

Он отметил, что это могло бы иметь катастрофические последствия для Земли, поскольку повреждение спутников в космосе повлияет на глобальную коммуникацию и мониторинг.

Рютте подчеркнул, что такое размещение ядерного оружия в космосе было бы серьезным нарушением международного Договора о космосе 1967 года, который запрещает использование космоса для размещения оружия массового уничтожения.

Этот договор, инициированный США и Советским Союзом, призван обеспечить мирное использование космического пространства и сдерживать гонку вооружений между сверхдержавами.

Генсек НАТО также отметил, что альянс активно реагирует на новые вызовы в космосе. Союзники по НАТО обмениваются разведданными, создают новые национальные космические командования и работают над развитием меньших, более маневренных и лучше защищенных спутников для обеспечения безопасности альянса в космическом пространстве.

Рютте подчеркнул, что с каждым годом космос становится все более переполненным и опасным, а конкуренция в космосе, как в коммерческом, так и в военном плане, становится жестче.

Отдельно он обратил внимание на усиление спутникового наблюдения за Арктикой, где Россия и Китай активно используют новые морские пути и милитаризируют части региона.

Это создает новые вызовы для безопасности, поэтому НАТО планирует увеличить использование спутников для мониторинга ситуации, что позволит военным сохранить надежную связь и контролировать передвижения на суше и море.