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Рютте пообіцяв "важливі формулювання" щодо України в декларації саміту НАТО

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У підсумковій заяві саміту НАТО в Гаазі, який пройде з 24 по 25 червня, будуть важливі формулювання щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генсека НАТО Марка Рютте.

У Рютте запитали, чи не залишиться Україна "на задвірках саміту НАТО" з огляду на те, що її не згадуватимуть у підсумковій декларації. При цьому не планується і проведення Ради Україна-НАТО.

"Ви знайдете в комюніке, яке зараз узгоджене послами, тобто Північноатлантичною радою, важливі формулювання щодо України, включно з пов'язаними з витратами на оборону на період до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Це чітке зобов'язання союзників", - наголосив генсек.

Також він звернув увагу, що під час саміту відбудеться одне засідання з 32 лідерами, які братимуть участь у саміті. Також буде окреме засідання з ЄС і багато невеликих засідань. Тому президент України Володимир Зеленський візьме участь у різних форматах.

Комюніке саміту НАТО

Нагадаємо, раніше Bloomberg ознайомилося з проектом підсумкового документа саміту НАТО в Гаазі.

Видання звернуло увагу, що в документі не буде обіцянки прийняти Україну в Альянс. Останні два роки в підсумкових заявах самітів НАТО членство України називали невідворотним.

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НАТОМарк РюттеВійна в Україні