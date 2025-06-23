Рютте пообіцяв "важливі формулювання" щодо України в декларації саміту НАТО

У підсумковій заяві саміту НАТО в Гаазі, який пройде з 24 по 25 червня, будуть важливі формулювання щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генсека НАТО Марка Рютте.
У Рютте запитали, чи не залишиться Україна "на задвірках саміту НАТО" з огляду на те, що її не згадуватимуть у підсумковій декларації. При цьому не планується і проведення Ради Україна-НАТО.
"Ви знайдете в комюніке, яке зараз узгоджене послами, тобто Північноатлантичною радою, важливі формулювання щодо України, включно з пов'язаними з витратами на оборону на період до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Це чітке зобов'язання союзників", - наголосив генсек.
Також він звернув увагу, що під час саміту відбудеться одне засідання з 32 лідерами, які братимуть участь у саміті. Також буде окреме засідання з ЄС і багато невеликих засідань. Тому президент України Володимир Зеленський візьме участь у різних форматах.
Нагадаємо, раніше Bloomberg ознайомилося з проектом підсумкового документа саміту НАТО в Гаазі.
Видання звернуло увагу, що в документі не буде обіцянки прийняти Україну в Альянс. Останні два роки в підсумкових заявах самітів НАТО членство України називали невідворотним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.