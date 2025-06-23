Рютте пообещал "важные формулировки" по Украине в декларации саммита НАТО

У Рютте спросили, не останется ли Украина "на задворках саммита НАТО", учитывая, что ее не будут упоминать в итоговой декларации. При этом не планируется и проведение Совета Украина-НАТО.

"Вы найдете в коммюнике, которое сейчас согласовано послами, то есть Североатлантическим советом, важные формулировки по Украине, включая связанные с расходами на оборону на период до 2035 года и необходимость того, чтобы Украина продолжала борьбу. Это четкое обязательство союзников", - подчеркнул генсек.

Также он обратил внимание, что в ходе саммита пройдет одно заседание с 32 лидерами, которые будут участвовать в саммите. Также будет отдельное заседание с ЕС и много небольших заседаний. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский примет участие в разных форматах.