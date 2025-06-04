Рютте підтвердив, що глави Пентагону не буде на засіданні "Рамштайн"

На питання про сьогоднішню відсутність Гегсета на "Рамштайні" генсек Альянсу відповів, що США залишаються "повністю відданими" НАТО та підтримці Україні.

За його словами, США будуть представлені на "Рамштайні", але на іншому рівні.

Також Рютте сказав, що Гегсет приєднається до переговорів НАТО завтра.