Рютте подтвердил, что главы Пентагона не будет на заседании "Рамштайн"

На вопрос о сегодняшнем отсутствии Хегсета на "Рамштайн" генсек Альянса ответил, что США остаются "полностью преданными" НАТО и поддержке Украины.

По его словам, США будут представлены на "Рамштайн", но на другом уровне.

Также Рютте сказал, что Хегсет присоединится к переговорам НАТО завтра.