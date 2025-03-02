Рютте про підтримку України: вся Європа має зробити більше

Генсек НАТО зауважив, що "дуже позитивно налаштований" щодо сьогоднішньої зустрічі у Лондоні. За словами Рютте, є три ключові моменти, які мають обговорюватися на саміті європейських лідерів.

"Підтримка України сьогодні. Вся Європа має зробити більше", - підкреслив генсек Альянсу.

По-друге, за словами Рютте, всі європейські країни прагнуть мирної угоди у війні Росії проти України.

"І вона (угода - ред.) має бути тривалою. Європа дійсно активізується тут", - додав генсек.

Третє важливе питання зустрічі у Лондоні - збереження міцності Північноатлантичного альянсу.

"Щоб зберегти НАТО сильним, Європа збільшить витрати на оборону", - заявив Рютте.

Саміт в Лондоні

Нагадаємо, 2 березня у Лондоні відбувається саміт щодо України, який скликав прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. На ньому присутній президент Володимир Зеленський, який прилетів до Лондона напередодні.

У саміті беруть участь лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії, глава МЗС Туреччини, генсек НАТО, президенти Єврокомісії та Євроради.