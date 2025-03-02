Рютте о поддержке Украины: вся Европа должна сделать больше

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны должны больше поддерживать Украину. Этот вопрос является одним из ключевых моментов саммита европейских лидеров в Лондоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Рютте в соцсети Х.
Генсек НАТО отметил, что "очень позитивно настроен" относительно сегодняшней встречи в Лондоне. По словам Рютте, есть три ключевых момента, которые должны обсуждаться на саммите европейских лидеров.
"Поддержка Украины сегодня. Вся Европа должна сделать больше", - подчеркнул генсек Альянса.
Во-вторых, по словам Рютте, все европейские страны стремятся к мирному соглашению в войне России против Украины.
"И оно (соглашение - ред.) должно быть длительным. Европа действительно активизируется здесь", - добавил генсек.
Третий важный вопрос встречи в Лондоне - сохранение прочности Североатлантического альянса.
"Чтобы сохранить НАТО сильным, Европа увеличит расходы на оборону", - заявил Рютте.
Напомним, 2 марта в Лондоне проходит саммит по Украине, который созвал премьер-министр Британии Кир Стармер. На нем присутствует президент Владимир Зеленский, который прилетел в Лондон накануне.
В саммите принимают участие лидеры Франции, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии, глава МИД Турции, генсек НАТО, президенты Еврокомиссии и Евросовета.
Главными темами саммита являются:
укрепление позиций Украины сейчас - включая постоянную военную помощь и усиление экономического давления на Россию;
необходимость прочного и долгосрочного соглашения, которое обеспечит устойчивый мир в Украине и будет гарантировать способность страны сдерживать и защищаться от возможных будущих нападений со стороны России;
следующие шаги в разработке надежных гарантий безопасности.
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