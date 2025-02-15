Рютте назвав промову Венса "філософською" і закликав Європу подбати про безпеку

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав "філософською" суперечливу промову віцепрезидента США Джей Ді Венса в п'ятницю, 14 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки. Він також закликав Європу "подорослішати і" подбати про власну безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У своїй промові Венс звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова та відмові працювати з праворадикальними партіями в уряді, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав "неприйнятним".
"Віцепрезидент виступив тут із більш філософською промовою, але він дуже наголосив на єдності США і Європи, що ми справді одна сім'я, і справді, він натякнув на наші спільні цінності свободи слова, демократії і так далі, і ці цінності нас пов'язують", - сказав Рютте.
Щодо витрат НАТО генсек заявив, що розуміє невдоволення США через їхні вищі витрати на оборону, ніж в інших членів Альянсу, і сказав, що Європа має "подорослішати" і подбати про свою власну відповідальність.
Рютте також сказав, що високопоставлені американські чиновники висловили йому необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні.
"Остаточна угода щодо України має бути сильною угодою... Слабка угода щодо України матиме наслідки не тільки тут, у Європі, і для колективної безпеки НАТО, а й для Китаю, який тоді відчує себе сміливим і зможе зробити все, що захоче", - сказав він.
Нагадаємо, що після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 14 лютого Джей Ді Венс заявив, що США хочуть, щоб війна Росії проти України завершилася, але при цьому необхідний тривалий мир. Це була перша зустріч Зеленського і Венса після того, як у США до влади прийшов Дональд Трамп.
Детальніше про те, на чому були засновані заяви Венса - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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