Рютте назвав промову Венса "філософською" і закликав Європу подбати про безпеку

У своїй промові Венс звинуватив європейських лідерів у придушенні свободи слова та відмові працювати з праворадикальними партіями в уряді, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав "неприйнятним".

"Віцепрезидент виступив тут із більш філософською промовою, але він дуже наголосив на єдності США і Європи, що ми справді одна сім'я, і справді, він натякнув на наші спільні цінності свободи слова, демократії і так далі, і ці цінності нас пов'язують", - сказав Рютте.

Щодо витрат НАТО генсек заявив, що розуміє невдоволення США через їхні вищі витрати на оборону, ніж в інших членів Альянсу, і сказав, що Європа має "подорослішати" і подбати про свою власну відповідальність.

Рютте також сказав, що високопоставлені американські чиновники висловили йому необхідність якнайшвидшого завершення війни в Україні.

"Остаточна угода щодо України має бути сильною угодою... Слабка угода щодо України матиме наслідки не тільки тут, у Європі, і для колективної безпеки НАТО, а й для Китаю, який тоді відчує себе сміливим і зможе зробити все, що захоче", - сказав він.