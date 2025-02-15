Рютте назвал речь Вэнса "философской" и призвал Европу позаботиться о безопасности

В своей речи Вэнс обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова и отказе работать с праворадикальными партиями в правительстве, что министр обороны Германии Борис Писториус назвал "неприемлемым".

"Вице-президент выступил здесь с более философской речью, но он очень подчеркнул единство США и Европы, что мы действительно одна семья, и действительно, он намекнул на наши общие ценности свободы слова, демократии и так далее, и эти ценности нас связывают", - сказал Рютте.

Относительно расходов НАТО генсек заявил, что понимает недовольство США из-за их расходов на оборону выше, чем у других членов Альянса, и сказал, что Европа должна "повзрослеть" и позаботиться о своей собственной ответственности.

Рютте также сказал, что высокопоставленные американские чиновники выразили ему необходимость скорейшего завершения войны в Украине.

"Окончательное соглашение по Украине должно быть сильным соглашением... Слабое соглашение по Украине будет иметь последствия не только здесь, в Европе, и для коллективной безопасности НАТО, но и для Китая, который тогда почувствует себя смелым и сможет сделать все, что захочет", - сказал он.