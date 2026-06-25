Рютте намагався "пом'якшити" Трампа щодо НАТО, та той лишився незворушним, - Bloomberg

Рютте хвалив Трампа

Як пише видання, зустрічаючись із Трампом в Овальному кабінеті, Рютте підіграв любові Трампа до похвали та яскравих візуальних образів під час візиту до Вашингтона.

А саме генсек НАТО показав плакати із золотими літерами та яскраво-червоними діаграмами з написами "Трильйон Трампа" та "Ефект Трампа 47". Вони підкреслювали, наскільки більше грошей країни НАТО витратили на оборону з моменту вступу президента США на посаду у 2017 році.

"Хочу показати вам, чого здатний досягти цей президент", - сказав Рютте, вказуючи на інфографіку на плакатах.

За його словами, європейські країни не досягали рівня США у витратах на оборону з часів адміністрації Дуайта Ейзенхауера в 1950-х роках.

Трамп лишився незворушним

Під час цього візиту генсек Альянсу активно рекламував своє ставлення до Трампа навіть попри те, що той відверто критикував НАТО.

При цьому Bloomberg зазначає, що не всі союзники у Європі схвалили таку поведінку Рютте та фрази, які були озвучені американському лідеру.

"Рютте, який колись називав Трампа "татусем" НАТО, зіткнувся з негативною реакцією в Європі за те, що деякі союзники вважають надмірно шанобливим підходом до президента", - йдеться в матеріалі.

Однак, як пише видання, Трамп лишився "майже незворушним" від похвали Рютте. І хоча президент США позитивно відгукнувся про самого генсека, він не забув розкритикувати вкотре союзників у Європі, що відмовили йому в кампанії проти Ірану.

Критика конкретних союзників

Президент США також перерахував європейських союзників, в яких розчарувався після відмови допомогти, зокрема, в Ормузькій протоці.

"Ми були розчаровані Великою Британією, ми були розчаровані Німеччиною та Францією", – сказав Трамп, висловивши при цьому "велику повагу" до Рютте.