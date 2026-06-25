Рютте намагався "пом'якшити" Трампа щодо НАТО, та той лишився незворушним, - Bloomberg

Генсек НАТО Марк Рютте прибув до Вашингтону, щоб послабити гнів президента США Дональда Трампа до союзників у Європі, які відмовили останньому допомогти у кампанії проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, зустрічаючись із Трампом в Овальному кабінеті, Рютте підіграв любові Трампа до похвали та яскравих візуальних образів під час візиту до Вашингтона.
А саме генсек НАТО показав плакати із золотими літерами та яскраво-червоними діаграмами з написами "Трильйон Трампа" та "Ефект Трампа 47". Вони підкреслювали, наскільки більше грошей країни НАТО витратили на оборону з моменту вступу президента США на посаду у 2017 році.
"Хочу показати вам, чого здатний досягти цей президент", - сказав Рютте, вказуючи на інфографіку на плакатах.
За його словами, європейські країни не досягали рівня США у витратах на оборону з часів адміністрації Дуайта Ейзенхауера в 1950-х роках.
Під час цього візиту генсек Альянсу активно рекламував своє ставлення до Трампа навіть попри те, що той відверто критикував НАТО.
При цьому Bloomberg зазначає, що не всі союзники у Європі схвалили таку поведінку Рютте та фрази, які були озвучені американському лідеру.
"Рютте, який колись називав Трампа "татусем" НАТО, зіткнувся з негативною реакцією в Європі за те, що деякі союзники вважають надмірно шанобливим підходом до президента", - йдеться в матеріалі.
Однак, як пише видання, Трамп лишився "майже незворушним" від похвали Рютте. І хоча президент США позитивно відгукнувся про самого генсека, він не забув розкритикувати вкотре союзників у Європі, що відмовили йому в кампанії проти Ірану.
Президент США також перерахував європейських союзників, в яких розчарувався після відмови допомогти, зокрема, в Ормузькій протоці.
"Ми були розчаровані Великою Британією, ми були розчаровані Німеччиною та Францією", – сказав Трамп, висловивши при цьому "велику повагу" до Рютте.
Як поідомлялось, Марк Рютте мав прибути до Вашингтону перед щорічним самітом Альянсу, який пройде в Анкарі у липні. Його мета - послабити напругу між США та НАТО.
Зазначимо, днями Трамп назвав Німеччину та Італію "дуже поганими" союзниками США через відмову допомагати у кампанії проти Ірану.