В ЦПД описали сценарій розпаду Росії у наступні 50 років

На Росію очікує розпад у найближчі 50 років. При цьому від цього виграли б не тільки Україна, Захід і національні утворення, а й сама РФ.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

За його словами, розпад РФ є прогнозованим, якщо режим глави Кремля Володимира Путіна збережеться на наступні роки і агресивна політика не зміниться.

"Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ", - зазначив він.

За словами Коваленка, він є прихильником такого сценарію, бо "від нього виграли б всі".

"Не тільки самі національні утворення РФ, які змогли б самостійно визначати власну політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, не тільки великі гравці та Україна, які б розподілили сфери впливу", - розповів він.

Від цього, на його думку виграла б і сама РФ, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі.

"Для Росії і росіян - це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять, в майбутні покоління", - резюмував військовий.