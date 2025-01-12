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В ЦПД описали сценарій розпаду Росії у наступні 50 років

Росія, Неділя 12 січня 2025 13:16
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В ЦПД описали сценарій розпаду Росії у наступні 50 років Фото: в ЦПД описали сценарій розпаду Росії у наступні 50 років (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Росію очікує розпад у найближчі 50 років. При цьому від цього виграли б не тільки Україна, Захід і національні утворення, а й сама РФ.

Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, розпад РФ є прогнозованим, якщо режим глави Кремля Володимира Путіна збережеться на наступні роки і агресивна політика не зміниться.

"Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ", - зазначив він.

За словами Коваленка, він є прихильником такого сценарію, бо "від нього виграли б всі".

"Не тільки самі національні утворення РФ, які змогли б самостійно визначати власну політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, не тільки великі гравці та Україна, які б розподілили сфери впливу", - розповів він.

Від цього, на його думку виграла б і сама РФ, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі.

"Для Росії і росіян - це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять, в майбутні покоління", - резюмував військовий.

Ймовірність розпаду Росії

На фоні того, що Росія не планує завершувати війну проти України і готується воювати протягом 2025 року, вже не вперше виникають тезіси про можливий розпад країни-агресора.

Про можливе поділення РФ на дрібні території почали говорити в перші місяці російського вторгнення в Україну.

Наприклад, ще в травні 2022 року президент "Першого Міжнародного фонду розвитку України" Микола Волківський у коментарі РБК-Україна, називав територіальні одиниці у складі РФ, "які втратять страх перед Москвою" - Ічкерію та всі інші бездержавні народи біля неї на Кавказі та Поволжі.

До того ж ще в липні того ж року російські опозиціонери організували форум у Празі, в ході якого обговорювався розпад РФ.

По одному з ценаріїв, зокрема, Росія може розпастися на три зони - Європейську, Сибірську та Далекосхідну.

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