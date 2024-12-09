Рютте про крах режиму Асада: момент радості, але також і невизначеності для народу Сирії

За його словами, Росія та Іран повинні розділити відповідальність за злочини, скоєні проти сирійського народу режимом Асада.

Він сказав, що ці дві країни були "головними спонсорами" режиму Асада. Але попри це і Москва, і Тегеран виявилися "ненадійними партнерами, які відмовилися від Асада, коли він перестав бути їм корисним".

Рютте також заявив, що сподівається на мирну передачу влади і інклюзивний політичний процес під керівництвом сирійців.

"Ми сподіваємося на мирну передачу влади і інклюзивний політичний процес під керівництвом сирійців. Ми будемо уважно стежити за тим, як лідери повстанців поводитимуться під час цього переходу", - сказав він.

На думку генсека, нові лідери Сирії повинні підтримувати верховенство права, захищати цивільне населення і поважати релігійні меншини.

Детальніше про ситуацію в Сирії читайте у матеріалі РБК-Україна "Ризикована перемога. Чому режим Асада так швидко розвалився і що далі буде із Сирією".

Повалення режиму Башара Асада

У листопаді в Сирії розгорнулися інтенсивні бойові дії між ісламістським угрупованням "Тахрір аш-Шам", загонами Сирійської національної армії та силами диктатора Башара Асада, якого підтримували Росія та Іран. До 1 грудня повстанці захопили Алеппо, а згодом і Хаму.