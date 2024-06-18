Орбан підтвердив, що Угорщина підтримає кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Twitter .

Як нагадав глава уряду Угорщини, він домовився з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що угорський персонал не братиме участі в "діяльності Альянсу по Україні", а угорські кошти не будуть використовуватись для підтримки такої ініціативи.

Орбан додав, що під час вчорашньої зустрічі з Рютте нідерландський прем'єр підтвердив, що він підтримує таке рішення і буде його дотримуватися, якщо стане генсеком НАТО.

"У світлі його обіцянки Угорщина готова підтримати кандидатуру прем'єр-міністра Рютте на пост генерального секретаря НАТО", - наголосив прем'єр Угорщини.

За його словами, Рютте також запевнив, що його метою на посаді генерального секретаря НАТО буде однакове розуміння та повага до всіх союзників.