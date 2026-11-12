Рютте готовий допомагати Україні з ракетами PAC-2 і PAC-3 для Patriot, - Зеленський

Зеленський подякував Рютте за незмінну підтримку у захисті українського неба.

Президент наголосив, що зараз ситуація надзвичайно складна через масовані російські обстріли.

Лише за перший тиждень листопада Росія випустила по Україні 115 ракет різних типів, а також тисячі керованих авіабомб і реактивних "Шахедів".

Глава держави зазначив, що окрім постійного дефіциту протибалістичних ракет, чим користується ворог для ударів по енергетиці, виникли нові технічні труднощі.

Зокрема, перехоплювати реактивні дрони заважають перебої в роботі системи Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський підкреслив, що на тлі активізації тристоронніх перемовин критично важливо, аби українські пускові установки ППО не залишалися порожніми.

"Штучні обмеження не працюють на мир - вони працюють на агресора. Дякую, Марку, за готовність допомагати з PAC-2 і PAC-3", - заявив президент.