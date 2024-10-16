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Рютте анонсував засідання Ради Україна-НАТО

Брюссель, Середа 16 жовтня 2024 21:29
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Рютте анонсував засідання Ради Україна-НАТО Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Чергове засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у четвер, 17 жовтня. Воно пройде на рівні міністрів оборони.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

За словами Рютте, засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у четвер увечері. У його ході міністри оборони країн-членів Альянсу зустрінуться зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим.

Планується, що під час зустрічі учасники обговорять ситуацію на полі бою в Україні та найнагальніші потреби українських захисників.

Рютте також додав, що робота зі створення нового командування НАТО у Вісбадені для координації допомоги та підготовки солдатів для України, а також виконання обіцянки виділити Україні 40 мільярдів євро у якості військової допомоги йде повним ходом.

"Союзники по НАТО надали Україні 20,9 мільярда євро військової допомоги у першій половині 2024 року, і союзники виконують свої зобов'язання до кінця року", - наголосив генсек.

Попереднє засідання Ради Україна-НАТО

Варто зауважити, що попереднє засідання Ради Україна-НАТО відбулося 28 серпня. У ньому брали участь посли країн НАТО.

Як зазначав тоді ще генсек НАТО Єнс Столтенберг, під час засідання союзники заявили про плани збільшити військову допомогу Україні.

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