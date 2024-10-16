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Рютте анонсировал заседание Совета Украина-НАТО

Брюссель, Среда 16 октября 2024 21:29
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Рютте анонсировал заседание Совета Украина-НАТО Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Очередное заседание Совета Украина-НАТО состоится в четверг, 17 октября. Оно пройдет на уровне министров обороны.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

По словам Рютте, заседание Совета Украина-НАТО пройдет в четверг вечером. В его ходе министры обороны стран-членов Альянса встретятся со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Планируется, что в ходе встречи участники обсудят ситуацию на поле боя в Украине и самые неотложные потребности украинских защитников.

Рютте также добавил, что работа по созданию нового командования НАТО в Висбадене для координации помощи и подготовки солдат для Украины, а также по выполнению обещания выделить Украине 40 миллиардов евро в качестве военной помощи идет полным ходом.

"Союзники по НАТО предоставили Украине 20,9 миллиарда евро военной помощи в первой половине 2024 года, и союзники выполняют свои обязательства до конца года", - подчеркнул генсек.

Предыдущее заседание Совета Украина-НАТО

Стоит заметить, что предыдущее заседание Совета Украина-НАТО прошло 28 августа. В нем принимали участие послы стран НАТО.

Как отмечал тогда еще генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ходе заседания союзники заявили о планах увеличить военную помощь Украине.

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