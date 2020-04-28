Рынок земли в Украине: когда начнет действовать закон

Однако один из пунктов закона вступит в силу в день опубликования
Закон о рынке земли начнет действовать в Украине с 1 июля 2021 года. Об этом сообщает РБК-Украина.
Так, согласно заключительных положений закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения", документ вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Однако пункт второй этого раздела вступает в силу со дня опубликования закона о рынке земли. Это пункт предусматривает, что Кабинету министров Украины в шестимесячный срок со дня опубликования этого закона поручено:
Напомним, сегодня, 27 апреля, глава государства Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2178-10.
Как писало РБК-Украина ранее, 14 апреля спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал закон о рынке земли и передал его на подпись главе государства.
Так, нардепы до этого отклонили 13 постановлений об отмене закона о рынке земли, которые блокировали подписание закона для главы ВР.
Следует отметить, Окружной административный суд Киева просили запретить Разумкову осуществлять любые действия, направленные на подписание закона о рынке земли.
Подчеркнем, парламент принял во втором чтении законопроект №2178-10 о рынке земли в ночь на 31 марта. За принятие документа проголосовали 259 нардепов.