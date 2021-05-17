Рынок земли и судебная система: что рассмотрит Рада до начала парламентских каникул

По его словам, среди основных тем, которые парламент планирует рассмотреть за это время, завершение этапа земельной реформы, приватизация, налоговая амнистия, реформа правоохранительной и судебной систем, а также закон об электронных публичных услугах, который откроет для украинцев ряд уникальных возможностей.

"За эти пять пленарных недель у нас есть много разных тем, которые мы должны рассмотреть, чтобы до конца сессии выйти на каникулы, как и подобает отличникам - с хорошим результатом выполненных задач", - заявил Корниенко.

Экономический блок, прежде всего, касается завершения земельной реформы. По словам главы "Слуги народа", в ближайшие две недели парламент должен поставить точку в этом вопросе.

В частности, на этой неделе депутаты планируют разблокировать подписание принятого законопроекта № 2194, который передает земли в пользование общинам.

Спикер ВР не может подписать документ, потому что к нему поданы 12 постановлений об отмене результатов голосования. Парламентское большинство планирует рассмотреть и отклонить их в ближайшие дни, а также принять законопроект о земельных аукционах.

"Надеюсь, мы завершим рассмотрение законопроекта о земельных аукционах (№ 2195), чтобы с 1 июля для людей начала нормально работать эта важная экономическая реформа, которая обеспечит рост нашей экономике", - прогнозирует Корниенко.

С этими законопроектами связан и вопрос завершения децентрализации. По словам Корниенко, до конца сессии парламент планирует подать в Конституционный суд проект изменений в Конституцию. В Раде запланированы межфракционные обсуждения, чтобы прийти к согласию относительно финальных позиций.

Также депутаты планируют успеть завершить рассмотрение законопроекта об упрощении создания и стимулирования работы индустриальных парков (№4416-1), который парламент уже принял в первом чтении.

Отдельно рассмотрят вопрос приватизации - от малой приватизации государство может получить 3 млрд грн, большая приватизация, по прогнозам, пополнит госбюджет на 9 млрд грн.

"И конечно, это законопроект № 5153 о налоговой амнистии, который позволит украинцам работать "по-белому". Профильный комитет уже поддержал его и подготовил к рассмотрению в сессионном зале. В ближайшее время его рассмотрят", - добавляет Корниенко.

Второй большой блок законопроектов касается правоохранительной и судебной систем.

"Судебная реформа одна из тех, которую больше всего ожидают люди. У нас есть тот пакет реформ, который реализуется при поддержке наших международных партнеров. Прежде всего, это президентский законопроект о назначении на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности ее дисциплинарных инспекторов (№5068). Также это законопроект № 5459-1 о НАБУ, который уже на этой неделе мы предлагаем принять в первом чтении", - перечисляет глава СН.

По его словам, эти изменения напрямую связаны с пакетом международной помощи, в частности макрофинансовой помощью ЕС и траншем МВФ.

В блоке реформ, которые касаются всех без исключения украинцев, настоящим прорывом должен стать зарегистрированный по инициативе 117 народных депутатов законопроект № 5495 о возможности предоставления электронных публичных услуг. Он обеспечит максимально быстрое и комфортное получение административных услуг.

"Если простыми словами, то это тот самый переход на электронный документооборот, который мы обещали. Это абсолютно революционные для Украины услуги. Среди них онлайн смена места регистрации, о чем мечтает вся страна - давно надо избавиться от позорного штампа в паспорте. Также будет онлайн регистрация бизнеса, ипотеки для переселенцев. А цифровая подпись в смартфоне - это вообще уникальная технология. Это та реформа, которая понятна большинству людей", - считает Корниенко.

Кроме того, к 30-летию независимости парламент планирует рассмотреть ряд государственных вопросов, в частности, это касается государственных символов. А также принять постановление о торжественных заседаниях Верховной рады.

Отдельно к этой дате рассмотрят вопрос положения крымских татар.

"В День независимости будет работать Крымская платформа, думаю, что Верховная рада должна восстановить все свои наработки, связанные с важным вопросом статуса крымско-татарского народа. Также в день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа мы должны обязательно уделить внимание этой теме в парламенте", - говорит Корниенко.