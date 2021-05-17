Ринок землі та судова система: що розгляне Рада до початку парламентських канікул

До кінця 5 сесії парламенту залишається 5 пленарних тижнів. За цей час народні депутати планують завершити низку розпочатих реформ та розпочати нові.

За його словами, серед основних тем, які парламент планує розглянути за цей час, завершення етапу земельної реформи, приватизація, податкова амністія, реформа правоохоронної та судової систем, а також закон про електронні публічні послуги, який відкриє для українців низку унікальних можливостей.

"За ці п’ять пленарних тижнів у нас є багато різних тем, якими ми маємо розглянути, щоб до кінця сесії вийти на канікули, як і належить відмінникам – із гарним результатом виконаних завдань", - заявив Корнієнко.

Економічний блок, перш за все, стосується завершення земельної реформи. За словами очільника "Слуги народу", у найближчі два тижні парламент має поставити крапку у цьому питанні.

Зокрема, цього тижня депутати планують розблокувати підписання ухваленого законопроекту № 2194, який передає землі у користування громадам.

Спікер ВР не може підписати документ, бо до нього подані 12 постанов про скасування результатів голосування. Парламентська більшість планує розглянути та відхилити їх найближчими днями, а також ухвалити законопроєкт про земельні аукціони.

"Сподіваюся, ми завершимо розгляд законопроекту про земельні аукціони (№ 2195), щоб з 1 липня для людей почала нормально працювати ця важлива економічна реформа, яка забезпечить зростання нашій економіці", - прогнозує Корнієнко.

Із цими законопроектами пов’язане й питання завершення децентралізації. За словами Корнієнка, до кінця сесії парламент планує подати до Конституційного суду проект змін до Конституції. У Верховній раді заплановані міжфракційні обговорення, щоб дійти згоди щодо фінальних позицій.

Також депутати планують встигнути завершити розгляд законопроекту про спрощення створення та стимулювання роботи індустріальних парків (№4416-1), який парламент вже ухвалив у першому читанні.

Окремо розглянуть питання приватизації - від малої приватизації держава може отримати 3 млрд грн, велика приватизація, за прогнозами, поповнить держбюджет на 9 млрд грн.

"І звичайно, це законопроект № 5153 про податкову амністію, який дозволить українцям працювати "по-білому". Профільний комітет вже підтримав його та підготував до розгляду у сесійній залі. Найближчим часом його розглянуть", - додає Корнієнко.

Другий великий блок законопроектів стосується правоохоронної та судової систем.

"Судова реформа одна з тих, яку найбільше очікують люди. У нас є той пакет реформ, який реалізується за підтримки наших міжнародних партнерів. Перш за все, це президентський законопроєкт про призначення на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності її дисциплінарних інспекторів (№5068). Також це законопроєкт № 5459-1 про НАБУ, який вже цього тижня ми пропонуємо прийняти у першому читанні", - перераховує очільник СН.

За його словами, ці зміни безпосередньо пов’язані з пакетом міжнародної допомоги, зокрема макрофінансовою допомогою ЄС і траншем МВФ.

У блоці реформ, які стосуються всіх без виключення українців, справжнім проривом має стати зареєстрований за ініціативою 117 народних депутатів законопроєкт № 5495 про можливість надання електронних публічних послуг. Він забезпечить максимально швидке та комфортне отримання адміністративних послуг.

"Якщо простими словами, то це той самий перехід на електронний документообіг, який ми обіцяли. Це абсолютно революційні для України послуги. Серед них онлайн зміна місця реєстрації, про що мріє вся країна - давно треба позбутися ганебного штампа в паспорті. Також буде онлайн реєстрація бізнесу, іпотеки для переселенців. А цифровий підпис у смартфоні - це взагалі унікальна технологія. Це та реформа, яка зрозуміла більшості людей", - вважає Корнієнко.

Крім того, до 30-річчя незалежності парламент планує розглянути низку державницьких питань, зокрема, це стосується державних символів. А також ухвалити постанови про урочисті засідання Верховної ради.

Окремо до цієї дати розглянуть питання становища кримських татар.

"У День незалежності працюватиме Кримська платформа, думаю, що Верховна рада має відновити всі свої напрацювання, пов’язані з важливим питанням статусу кримсько-татарського народу. Також у день пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу ми маємо обов’язково приділити увагу цій темі у парламенті", - говорить Корнієнко.