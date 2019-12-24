Рынок земли: Милованов рассказал об инициативах для поддержки фермеров

Финансовые инструменты для поддержки фермеров, которые хотят купить землю, будут готовы еще до открытия рынка земли, которое запланировано на октябрь 2020 года. Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Милованов, для внедрения механизма необходимо принять несколько законопроектов, принять ряд постановлений, четко расписать критерии, внести фермеров в фермерский реестр, описать механизм.

"Это будет сделано заранее до открытия рынка. Первые шаги, план, как это должно происходить, уже расписан и принят Кабинетом министров", - сказа он.

Милованов назвал два аспекта субсидирования фермеров из государственного бюджета.

"Компенсация ставок для того, чтобы человек имел возможность купить землю. И страхование. Много людей придет и скажет: я фермер. Очень хорошо, что вы фермер, а где ваша финансовая отчетность? А ее нет, потому что человек с наличными работал. Но мы хотим, чтобы теперь этот фермер работал в чистую, чтобы он стал собственником земли", - рассказал он.

Министр заявил, что на первом этапе страхование решит определенную проблему, позволит тем, кто еще не имеет отношений с банками, их получить.

"И мы как государство готовы страховать для банка риск того, что этот фермер, возможно, не сможет работать эффективно. А через год работы банк уже будет знать кредитную историю", - заявил Милованов.

Напомним, по данным опроса КМИС, принятие Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).