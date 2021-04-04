Рынок в Николаеве отказался соблюдать карантин. Нацгвардия его заблокировала

В Николаеве работники рынка "Колос" решили продолжить работать, несмотря на введение жесткого карантина. Для закрытия рынка задействовали Национальную гвардию.
Об этом сообщает издание "Новости N".
Предприниматели, работающие на рынке, заявили, что тут покупателей меньше, чем в супермаркетах. И они не понимают, почему им работать нельзя, а супермаркетам можно. Так они объяснили продолжение работы рынка.
На место вчора приезжала полиция, однако их не услышали и правоохранители уехали. Однако, сегодня утром несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии совместно с полицейскими заблокировали все входы на вещевой рынок "Колос".
Издание пишет, что им была поставлена задача не пропускать на рынок никого - ни продавцов, ни покупателей. Протоколы о нарушении карантинных ограничений в отношении них пока еще никто не составлял.
Как пишет "Новости N", в то же время, на вещевом рынке, который расположен на противоположной стороне проспекта Мира, большинство торговых точек спокойно работают.
Отметим, 3 апреля карантин в Николаеве ужесточили и под запрет попала работа непродовольственных рынков.
Напомним, три области близки к "красной" зоне карантина.
РБК-Украина писало, что локдаун в Киеве усилят 5 апреля. Дополнительные карантинные ограничения предполагают работу общественного транспорта по спецпропускам.