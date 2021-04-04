Ринок у Миколаєві відмовився дотримуватися карантину. Нацгвардія його заблокувала

У Миколаєві працівники ринку "Колос" вирішили продовжити працювати, незважаючи на введення жорсткого карантину. Для закриття ринку задіяли Національну гвардію.
Про це повідомляє видання "Новости N".
Підприємці, які працюють на ринку, заявили, що тут покупців менше, ніж у супермаркетах. І вони не розуміють, чому їм працювати не можна, а супермаркетам можна. Так вони пояснили продовження роботи ринку.
На місце вчора приїжджала поліція, однак їх не почули і правоохоронці поїхали. Однак, сьогодні вранці кілька десятків військовослужбовців Національної гвардії спільно з поліцейськими заблокували всі входи на речовий ринок "Колос".
Фото: Нацгвардія заблокувала ринок в Миколаєві (novosti-n.org)
Видання пише, що їм було поставлено завдання не пропускати на ринок нікого - ні продавців, ні покупців. Протоколи про порушення карантинних обмежень щодо них поки ще ніхто не складав.
Як пише "Новости N", в той же час, на речовому ринку, який розташований на протилежній стороні проспекту Миру, більшість торгових точок спокійно працюють.
Зазначимо, 3 квітня карантин у Миколаєві посилили і під заборону потрапила робота непродовольчих ринків.
Нагадаємо, три області близькі до "червоної" зони карантину.
РБК-Україна писало, що локдаун у Києві посилять 5 квітня. Додаткові карантинні обмеження передбачають роботу громадського транспорту за спецперепустками.