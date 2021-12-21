Рынок недвижимости разогревается, но о ценовом пузыре речь не идет, - НБУ

Как отмечается в отчете, в этом году осенью цена недвижимости в новостройках в гривны росла в пределах 10-15% г/г. Цены на жилье на вторичном рынке растут в среднем на несколько процентных пунктов быстрее.

Рост цен является следствием действия набора факторов, которые несколько отличаются в зависимости от сектора рынка недвижимости, добавили в НБУ.

На рынке новостроек ключевым фактором роста цен является себестоимость строительства. В октябре цены жилищного строительства выросли на 16% г/г. Эти цены и раньше росли быстрее стоимости жилья.

"Рост себестоимости долго не отражался в ценах на жилье. Прежде всего - из-за вялого состояния рынка в кризисный период. Пока застройщики не могли переложить свои более высокие затраты на потребителей, из-за довольно хилого спроса, они работали с низкой маржинальностью. Некоторое оживление спроса позволило застройщикам отреагировать на рост себестоимости более высокими ценами на жилье", - говорится в документе.

По данным НБУ, цены на вторичном рынке движутся параллельно с ценами новостроек и выше на размер премии за готовность жилья, соответственно более низкие риски и высокую ликвидность.

Основным драйвером цен на вторичном рынке недвижимости сейчас является спрос и ожидания его оживления из-за роста доходов домохозяйств. Дополнительным двигателем этого сегмента является ипотечное кредитование. Доступ к кредитным средствам, безусловно, подпитывает покупательскую активность. Пока доля сделок на рынке жилья, финансируемых за счет кредитов, является малой, ипотека прямо не определяет ценовую динамику. В то же время с середины 2020 года вместе со стартом активного ипотечного кредитования корреляция между ценой жилья и объемами кредитов заметно выросла, отметили в НБУ.