Ринок нерухомості розігрівається, але про цінову бульбашку не йдеться, - НБУ

Як зазначається у звіті, цьогоріч восени ціна нерухомості в новобудовах у гривні зростала в межах 10-15% р/р. Ціни на житло на вторинному ринку зростають у середньому на кілька відсоткових пунктів швидше.

Зростання цін є наслідком дії набору факторів, які дещо відрізняються залежно від сектору ринку нерухомості, додали в НБУ.

На ринку новобудов ключовим фактором зростання цін є собівартість будівництва. У жовтні ціни житлового будівництва зросли на 16% р/р. Ці ціни і раніше зростали швидше за вартість житла.

"Зростання собівартості довго не відображалося у цінах на житло. Перш за все - через млявий стан ринку у кризовий період. Доки забудовники не могли перекласти свої вищі витрати на споживачів, через доволі кволий попит, вони працювали з низькою маржинальністю. Певне пожвавлення попиту дало змогу забудовникам відреагувати на зростання собівартості вищими цінами на житло", - йдеться в документі.

За даними НБУ, ціни на вторинному ринку рухаються паралельно із цінами новобудов та є вищими на розмір премії за готовність житла, відповідно нижчі ризики та вищу ліквідність.

Основним драйвером цін на вторинному ринку нерухомості нині є попит та очікування його пожвавлення через зростання доходів домогосподарств. Додатковим двигуном цього сегмента є іпотечне кредитування. Доступ до кредитних коштів, безумовно, підживлює купівельну активність. Поки частка угод на ринку житла, що фінансуються за рахунок кредитів, є малою, іпотека прямо не визначає цінову динаміку. Водночас із середини 2020 року разом зі стартом активного іпотечного кредитування кореляція між ціною житла та обсягами кредитів помітно зросла, зазначили в НБУ.