Увеличились объем выпущенных электронных денег и объем операций
В 2019 году рынок электронных денег в Украине вырос более чем вдвое, что связано с ростом интереса участников рынка к этому платежному инструменту. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, в 2019 году в сравнении с 2018 годом произошел существенный рост:
В то же время количество электронных кошельков выросло не так существенно и достигло 74 млн штук, рост составил 18%.
В НБУ напоминают, что максимальная сумма электронных денег, которая может храниться на электронном устройстве:
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) продолжает исследовать возможности выпуска е-гривны и после завершения пилотного проекта.
Отметим, в начале 2018 года в НБУ заявили, что Национальный банк Украины пока не рассматривает возможность создания собственной криптовалюти.