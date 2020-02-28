Збільшилися обсяг випущених електронних грошей та обсяг операцій
У 2019 році ринок електронних грошей в Україні зріс більше ніж удвічі, що пов'язано із зростанням інтересу учасників ринку до цього платіжного інструменту. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
За даними прес-служби, у 2019 році в порівнянні з позаминулим роком відбулося суттєве зростання:
Водночас кількість електронних гаманців зросла не так суттєво і досягла 74 млн штук, зростання становило 18%.
У НБУ нагадають, що максимальна сума електронних грошей, яка може зберігатися на електронному пристрої:
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) продовжує досліджувати можливість випуску е-гривні і після завершення пілотного проекту.
Відзначимо, на початку 2018 року у НБУ заявили, що Національний банк України поки не розглядає можливість створення власної криптовалюти.