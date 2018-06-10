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На рынке в Новой Каховке обезвредили взрывное устройство

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 15:14
Фото: обезвреженное устройство (nk-online.tv)
Фото: обезвреженное устройство (nk-online.tv)

Предварительно инцидент квалифицировали как хулиганство

На городском рынке Новой Каховки обезвредили взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении полиции Херсонской области.

Сообщается, что утром в дежурную часть полиции позвонила местная жительница, которая сообщила, что на улице возле магазина на городском рынке находится подозрительный предмет.

"Следственно-оперативная группа выяснила, что предмет внешне напоминает самодельное взрывное устройство. Полицейские оцепили место происшествия…Специалисты взрыво-технического отдела областного главка полиции обезвредили основную часть устройства. Остатки предмета были отправлены в экспертно-криминалистический центр на исследование", - говорится в сообщении.

Предварительно инцидент квалифицировали как хулиганство. Полиция принимает меры по установлению личности причастного к происшествию, продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе задержали злоумышленника, который "заминировал" местный отдел полиции.  

 

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Теги публикации: Херсонская область, Новая Каховка, взрывное устройство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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