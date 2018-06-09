В Одессе задержали злоумышленника, который "заминировал" местный отдел полиции

Псевдоминером оказался 19-летний студент

В Одессе правоохранители задержали злоумышленника, который сообщил о "минировании" местного отдела полиции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как сообщается, сегодня ночью правоохранители получили сообщение, что здание отдела полиции в Приморском районе заминировано. В ходе проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали псевдоминера.

Отмечается, что о "заминировании" сообщил 19-летний студент, который "под действием спиртного решил таким образом похвастаться перед компанией товарищей".

В настоящее время сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Студенту грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Харькове пятый день подряд "минировали" 5 бизнес-центров. В ходе проверки информации правоохранители взрывных устройств не обнаружили.