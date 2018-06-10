На ринку у Новій Каховці знешкодили вибуховий пристрій

Попередньо інцидент кваліфікували як хуліганство

На міському ринку Нової Каховки знешкодили вибуховий пристрій. Про це йдеться в повідомленні поліції Херсонської області.

Повідомляється, що вранці до чергової частини поліції зателефонувала місцева жителька, яка повідомила, що на вулиці біля магазину на міському ринку знаходиться підозрілий предмет.

"Слідчо-оперативна група з'ясувала, що предмет зовні нагадує саморобний вибуховий пристрій. Поліцейські оточили місце події...Фахівці вибухово-технічного відділу обласного главку поліції знешкодили основну частину пристрою. Залишки предмета були відправлені до експертно-криміналістичного центру на дослідження", - йдеться в повідомленні.

Попередньо інцидент кваліфікували як хуліганство. Поліція вживає заходів щодо встановлення особи причетного до події, тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі затримали зловмисника, який "замінував" місцевий відділ поліції.