Социальные страницы
Курси валют
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.23
Курс доллара
Покупка 25.92
Продажа 26.23
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.12
Курс евро
Покупка 30.47
Продажа 31.12
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3072.07
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.31
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

На ринку у Новій Каховці знешкодили вибуховий пристрій

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 15:14
Фото: знешкоджене пристрій (nk-online.tv)
Фото: знешкоджене пристрій (nk-online.tv)

Попередньо інцидент кваліфікували як хуліганство

На міському ринку Нової Каховки знешкодили вибуховий пристрій. Про це йдеться в повідомленні поліції Херсонської області.

Повідомляється, що вранці до чергової частини поліції зателефонувала місцева жителька, яка повідомила, що на вулиці біля магазину на міському ринку знаходиться підозрілий предмет.

"Слідчо-оперативна група з'ясувала, що предмет зовні нагадує саморобний вибуховий пристрій. Поліцейські оточили місце події...Фахівці вибухово-технічного відділу обласного главку поліції знешкодили основну частину пристрою. Залишки предмета були відправлені до експертно-криміналістичного центру на дослідження", - йдеться в повідомленні.

Попередньо інцидент кваліфікували як хуліганство. Поліція вживає заходів щодо встановлення особи причетного до події, тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі затримали зловмисника, який "замінував" місцевий відділ поліції.

 

У Херсонській області в результаті зіткнення моторних човнів загинула людина
Теги публікації: Херсонская область, Новая Каховка, взрывное устройство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
У мережі з'явилося відео затримання догхантера Святогора
У мережі показали переповнені пляжі в Одесі (відео)
Королева Єлизавета ІІ перенесла серйозну операцію
"Неможливо більше приховувати!": у мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся