На рынке в Китае произошел взрыв: 25 человек погибли

В Китае в городе Шиян в провинции Хубэй произошел взрыв газа. В результате происшествия погибли 25 человек.

Об этом сообщает Global Times.

Еще 138 человек пострадали.

Отмечается, что причина аварии остается неизвестной. На месте инцидента продолжают работать спасатели. Они предполагают, что под завалами еще могут оставаться люди.

Очевидец рассказал, что взрыв якобы произошел во время ремонта трубопровода после утечки газа.

Местные жители массово сдают кровь для пострадавших. Так, по состоянию на вторник, 15 июня, донорами крови стали уже 1289 человек.