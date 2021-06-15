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На рынке в Китае произошел взрыв: 25 человек погибли

Новина українською →
Китай, Вторник 15 июня 2021 07:38
На рынке в Китае произошел взрыв: 25 человек погибли Фото: спасатели предполагают, что под завалами еще могут оставаться люди. (Instagram/iby_news)
Автор: Даша Харченко

В Китае в городе Шиян в провинции Хубэй произошел взрыв газа. В результате происшествия погибли 25 человек.

Об этом сообщает Global Times.

Еще 138 человек пострадали.

Отмечается, что причина аварии остается неизвестной. На месте инцидента продолжают работать спасатели. Они предполагают, что под завалами еще могут оставаться люди.

Очевидец рассказал, что взрыв якобы произошел во время ремонта трубопровода после утечки газа.

Местные жители массово сдают кровь для пострадавших. Так, по состоянию на вторник, 15 июня, донорами крови стали уже 1289 человек.

Напомним, в городе Роктон, что в американском штате Иллинойс, произошел масштабный пожар на химическом заводе Chemtool.

Напомним, в России произошел мощный взрыв на Новосибирской АЗС.

Как писало РБК-Украина, число пострадавших в результате взрыва возросло до почти 30 человек, погибших нет.

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