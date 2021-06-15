На ринку в Китаї стався вибух: 25 людей загинули
У Китаї кількість в місті Шиян в провінції Хубей стався вибух газу. Внаслідок події загинули 25 людей.
Про це повідомляє Global Times.
Ще 138 осіб постраждали.
Зазначається, що причина аварії залишається невідомою. На місці інциденту продовжують працювати рятувальники. Вони припускають, що під завалами ще можуть залишатися люди.
Очевидець розповів, що вибух нібито стався під час ремонту трубопроводу після витоку газу.
Місцеві жителі масово здають кров для потерпілих. Так, станом на вівторок, 15 червня, донорами крові стали вже 1289 людей.
Нагадаємо, в місті Роктон, що в американському штаті Іллінойс, сталася масштабна пожежа на хімічному заводі Chemtool.
Нагадаємо, в Росії стався потужний вибух на новосибірській АЗС.
Як писало РБК-Україна, кількість постраждалих в результаті вибуху зросла до майже 30 людей, загиблих немає.