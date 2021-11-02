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Рыболовный конфликт: Франция ненадолго отложила санкции против Британии

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Франция, Вторник 02 ноября 2021 00:53
Рыболовный конфликт: Франция ненадолго отложила санкции против Британии Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Франция на сутки отложит санкции против Великобритании из-за рыболовного конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На климатическом саммите в Глазго Макрон встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. После этого он заявил, что санкции приостановлены для ожидания результатов возобновленных переговоров.

"С сегодняшнего дня обсуждения возобновились на основе предложения, которое я сделал премьер-министру Джонсону. Переговоры необходимо продолжить", - сказал Макрон.

По словам Макрона, Британии и Франции понадобится день для того, чтобы понять, на какой стадии переговоры и принесут ли они положительные результаты для Франции.

"Насколько я понимаю, британцы собирались вернуться к нам завтра с другими предложениями. Над всем этим мы будем работать. Мы увидим, где мы находимся завтра, в конце дня, чтобы увидеть, действительно ли все изменилось", - сказал Макрон.

Напомним, что Франция заявила о санкциях против Великобритании из-за рыболовного конфликта. Власти обещали со второго ноября усилить контроль за продуктами, которые импортируются во Францию из Британии.

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