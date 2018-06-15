Рыбалка: РПЛ инициирует усиление ответственности за фальсификацию лекарств

Фракция Радикальной партии Ляшко зарегистрировала в Раде соответствующий законопроект

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко (РПЛ) зарегистрировала в парламенте проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств (№8467). Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат фракции Радикальной партии Сергей Рыбалка.

Наша команда Радикальної партії Олега Ляшка продовжує боротьбу з фальсифікацією медикаментів в Україні. Саме тому наша... Опубліковано Сергієм Рибалкою 15 червня 2018 р.

"Наша команда Радикальной партии Олега Ляшко продолжает борьбу с фальсификацией медикаментов в Украине. Именно поэтому наша фракция в полном составе зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и оборот фальсифицированных лекарств", - написал Сергей Рыбалка.

Политик считает, что использование таких препаратов часто становится причиной серьезных негативных последствий для здоровья и даже жизни человека, поскольку фальсифицированная продукция не проходит никакого контроля при производстве и реализации.

"Пациенты часто покупают в аптеках в лучшем случае мел вместо дорогостоящих таблеток. Мы предлагаем лишать свободы на срок от пяти до восьми лет за изготовление, перевозку, пересылку и продажу фальсифицированных лекарств. За причинение длительного расстройства здоровья человека поддельными лекарствами мы предлагаем лишать свободы от восьми до десяти лет. А за тяжкие последствия или смерть пациента в результате приема фальсификата – наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметил Сергей Рыбалка.

Он убежден, что после принятия такого закона ловкие дельцы по подделке лекарств будут осознавать последствия своей контрафактной деятельности и прекратят производить фальшивые лекарства.

"Радикальная партия не позволит травить украинцев поддельными лекарствами и требует немедленного введения уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и их незаконный оборот", - отметил Сергей Рыбалка.

Напомним, согласно данным Министерства здравоохранения, в 2018 году Украина закупает лекарства по 40 программам.