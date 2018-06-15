Рибалка: РПЛ ініціює посилення відповідальності за фальсифікацію ліків

Фракція Радикальної партії Ляшка зареєструвала в Раді відповідний законопроект

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ) зареєструвала в парламенті проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів (№8467). Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив народний депутат фракції Радикальної партії Сергій Рибалка.

Наша команда Радикальної партії Олега Ляшка продовжує боротьбу з фальсифікацією медикаментів в Україні. Саме тому наша... Опубліковано Сергієм Рибалкою 15 червня 2018 р.

"Наша команда Радикальної партії Олега Ляшка продовжує боротьбу з фальсифікацією медикаментів в Україні. Саме тому наша фракція у повному складі зареєструвала законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків та обіг фальсифікованих ліків", - написав Сергій Рибалка.

Політик вважає, що використання таких препаратів часто стає причиною серйозних негативних наслідків для здоров'я і навіть життя людини, оскільки фальсифікована продукція не проходить ніякого контролю при виробництві і реалізації.

"Пацієнти часто купують в аптеках в кращому випадку крейда замість дорогих таблеток. Ми пропонуємо позбавляти волі на строк від п'яти до восьми років за виготовлення, перевезення, пересилання і продаж фальсифікованих ліків. За спричинення тривалого розладу здоров'я людини підробленими ліками ми пропонуємо позбавляти волі від восьми до десяти років. А за тяжкі наслідки або смерть пацієнта в результаті прийому фальсифікату – покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - зазначив Сергій Рибалка.

Він переконаний, що після ухвалення такого закону спритні ділки за підробку ліків будуть усвідомлювати наслідки своєї контрафактної діяльності і припинять виробляти фальшиві ліки.

"Радикальна партія не дозволить труїти українців підробленими ліками і вимагає негайного запровадження кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків та їх незаконний обіг", - зазначив Сергій Рибалка.

Нагадаємо, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в 2018 році Україна купує ліки за 40 програмами.