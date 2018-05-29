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В 2018 году Украина закупает лекарства по 40 программам

НовостиПолитика    29.05.2018 - 21:13
Фото: лекарства (УНИАН)
Фото: лекарства (УНИАН)

В частности, в регионы доставили вакцины и лекарства для онкобольных взрослых и детей

В 2018 году Украина закупает лекарства по 40 программам. Об этом в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Украина Ульяна Супрун.

"Последние поставки в регионы были вакцины, лекарства для онкобольных взрослых и детей, для новорожденных с дыхательными расстройствами, для пациентов, страдающих легочной артериальной гипертензией, пациентов, которые находятся в до - и послеоперационном периоде трансплантации. Всего в 2018 году мы закупаем лекарства по 40 программам", - сообщила Супрун.

И. о. министра отметила, что информацию о количестве лекарств, которые закупает государство, когда они будут в Украине и попали ли в больницу вашего региона, можно найти сайте Минздрава Украины.

каждую Неделю новые партии лекарств, закупленные МИНЗДРАВОМ через международные организации, отправляются в регионы. Это препараты, которые каждый...

Опубликовано Ульяна Супрун 29 мая 2018 г.

Напомним, 10 мая сообщалось, что лекарства по трем программам государственных закупок отправили в регионы. Речь идет о программах "Взрослая онкология", "Онкогематология" и "ДЦП".

Супрун сообщила, в какой области подписано меньше всего деклараций с врачами По программе "Доступные лекарства" пациенты уже реализовали почти 20 млн. рецептов
Теги публикации: лекарства, госзакупки, Уляна Супрун  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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