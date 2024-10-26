У Рязані сталися вибухи та пожежа на НПЗ

Нагадаємо, 10 жовтня на нафтобазі у Феодосії, яку раніше 7 числа атакували ЗСУ, спалахнула ще одна цистерна. Пожежа там триває вже 4 дні. Зазначимо, що цей НПЗ був найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для потреб окупаційних військ.

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