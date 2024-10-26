В Рязани произошли взрывы и пожар на НПЗ

В Рязани Российской Федерации прозвучали взрывы и возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Причины пока неизвестны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По их информации, перед пожаром местные жители слышали сигнал воздушной тревоги. Также некоторые каналы пишут, что по Рязанскому НПЗ был прилет, после чего над предприятием начал подниматься дым.
Официальных комментариев пока не было.
Напомним, 10 октября на нефтебазе в Феодосии, которую ранее 7 числа атаковали ВСУ, вспыхнула еще одна цистерна. Пожар там длится уже 4 дня. Отметим, что данный НПЗ был крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов для нужд оккупационных войск.
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