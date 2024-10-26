У Рязані сталися вибухи та пожежа на НПЗ

У Рязані Російської Федерації пролунали вибухи і виникла пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ). Причини поки що невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

За їхньою інформацією, перед пожежею місцеві мешканці чули сигнал повітряної тривоги. Також деякі канали пишуть, що по Рязанському НПЗ був приліт, після чого над підприємством почав підніматися дим.

Нагадаємо, 10 жовтня на нафтобазі у Феодосії, яку раніше 7 числа атакували ЗСУ, спалахнула ще одна цистерна. Пожежа там триває вже 4 дні. Зазначимо, що цей НПЗ був найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для потреб окупаційних військ.

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