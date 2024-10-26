В Рязани произошли взрывы и пожар на НПЗ

В Рязани Российской Федерации прозвучали взрывы и возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Причины пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По их информации, перед пожаром местные жители слышали сигнал воздушной тревоги. Также некоторые каналы пишут, что по Рязанскому НПЗ был прилет, после чего над предприятием начал подниматься дым.

Официальных комментариев пока не было.